Lugeja kirjutab: loodan ette lugedes ka oma lastele õpetada austust väärt kirjanduse vastu

Minu vaieldamatuks lapsepõlve lemmikraamatuks oli «Pipi Pikksukk». Lapsepõlves luges ema mulle ning vennale õhtuti toda unejutuks. Unest ei tulnud enamasti välja midagi, sest me tahtsime üha rohkem kuulda. Niisiis ema lugeski toda raamatut meile otsast peale kordi ja kordi ette.

Kahtlemata on see üks armsamaid mälestusi lapsepõlvest ning ehk ka seepärast on minus siiani kirg raamatute vastu.