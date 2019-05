Lugeja kirjutab: isa loetud muinasjutud õpetasid, kuidas saada printsessiks

Loomulikult oli meil riiulis ka palju teisi põnevaid raamatuid, aga just need kaks võrdlemisi vana kuid imelist muinasjuturaamatut oma õpetlike ning toredate muinasjuttudega köitsid tol ajal minusuguse lasteaialapse tähelepanu.

Mäletan senini lugusid imeveskist, kuningakotkast, tõelinnust, kuldvokist ning Ali Babast. Ei ütleks, et need kõik ilusad ja muinasjutulised lood olid, ka süngeid ning lausa veriseid kohti tuli ette, aga see-eest olid kõik lood tagamõttega ja õpetlikud.

Isa loetud muinasjuttudest on alati jäänud meelde, et tuleb olla hea, lahke, abivalmis, aus, sõbralik ning kannatlik. Tol ajal oli mu kõige suurimaks sooviks saada printsessiks ja kuna kõik eelloetud tingimused olid alati vajalikud, talletasin need mällu ning isegi nüüd, üle viieteistkümne aasta hiljem, pean neid senini meeles ja käitun vastavalt. Öeldakse ju, et lootus sureb viimasena…