George R. R. Martin pahandas absurdsete väidete peale, et tal on «Jää ja tule laulu» sari salaja valmis kirjutatud

Kuulujutud raamatute valmimisest hakkasid levima pärast seda, kui telesarjas Ser Barristan Selmyt kehastav näitleja Ian McElhinney väitis 29. aprillil Venemaal toimunud fännikohtumisel, et George R. R. Martinil on raamatutud valmis, kuid tal ei ole lubatud neid avaldada, edastab The Guardian.

«George on juba kuuenda ja seitsmenda raamatu valmis kirjutanud… aga ta leppis Davidi ja Daniga kokku, et ta ei avalda viimast kaht raamatut enne kui telesari on lõppenud,» väitis näitleja EPIC Con 2019 publikule.

Viimane raamat «Tants lohedega» sarjast «Jää ja tule laul» ilmus 2011. aastal. Kirjanikku on uute teoste pärast palju survestatud ja ta on tunnistanud, et annab endast parima ning aega ei raiska. Esmaspäeval oli ta sunnitud oma kodulehel teada andma, et McElhinney väide ei vasta tõele ja kauaoodatud raamatud ei ole valmis kirjutatud. Kuues teos on autori sõnul veel pooleli ja viimast ei ole ta isegi alustada jõudnud.

«Mulle tundub absurdne, et ma pean seda ütlema… Miks ma peaks istuma aastaid valmis teoste otsas? Miks peaks mu kirjastajad – mitte vaid siin Ühendriikides, vaid ka üle kogu maa – sellega nõus olema? Nad teenivad miljoneid ja miljoneid dollareid iga kord, kui uus «Jää ja tule laulu» raamat välja tuleb, nagu ka mina. Selle edasi lükkamisel ei oleks mingit mõtet.»