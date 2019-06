Lugeja kirjutab: mõtisklen küsimuste ja lahenduste üle, mis raamatus peidus

Teinekord mõtisklen küsimuste ja lahenduste üle, mis raamatus peidus. Siiani pole seda leidnud... Kas keegi on? Kas need üldse eksisteerivad? Kas need eksisteerivad ruumis, mis on lõpmatu ja kus valitseb täielik kaos? Kaos, mis nõuab tühjust. Lõpmatut tühjust, kust edasi ei saa. Just sel hetkel, kui tunned lõpmatust, edasi ei saa. Ei saa ka tagasi. Lõpmatus võtab kõik ja saadab tühjusesse.