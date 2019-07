6 populaarset raamatut, mille kirjutamiseks kulus üle 10 aasta

James Joyce «Finnegans Wake»

Iiri kirjaniku James Joyce’i «Finnegans Wake» (1939) on väga keerulise ülesehitusega hinnatud romaan, mis pole eesti keeles ilmunud. Joyce’il kulus selle kirjutamiseks Pariisis elades koguni 17 aastat ning teos ilmus vaid kaks aastat enne tema surma.

Autor ei pannud palju mööda, kui oletas, et inimestel võib selle lugemiseks kuluda sama palju aega, kui temal selle kirjutamiseks. Nagu hiljem on selgunud, on see üks klassikalise kirjanduse teostest, mis lugejatel kõige suurema tõenäosusega pooleli jääb. Romaan on väga pikk ja seda ei ole lihtne lugeda.

J.R.R. Tolkien «Sõrmuste isand»

Kuigi sel teemal on palju vaieldud ja pole teada täpset aega, kui kaua Tolkien triloogiat kirjutas, on siiski kindel, et tal kulus selleks üle 12 aasta.

J.R.R. Tolkien kirjutas «Sõrmuste isandat» 1937. aasta ja 1949. aasta vahel varieeruva intensiivsusega. Samal ajal töötas ta ka Pembroke’i Ülikoolis. Kuigi avaldamine võttis kaua aega, tasus see ilmselgelt ära, sest «Sõrmuste isand» osutus väga populaarseks.

Victor Hugo «Hüljatud»

«Hüljatud» ilmus 1862. aastal, mistõttu on ebaselge, kui kaua autor selle kirjutamisele täpselt aega pühendas. Siiski on teada, et selleks kulus vähemalt 12 aastat, kuigi mõnedel andmetel koguni 17 aastat. Hugo alustas kirjutamist juba 1845. aastal, kuid poliitiliste pingete tõttu tuli tal mõneks ajaks pagenduses elada ning tööga sai ta täies mahus jätkata alles tükk aega hiljem.

Margaret Mitchell «Tuulest viidud»

Huvitaval kombel ei olnud Margaret Mitchellil päriselt plaanis avaldada seda suurteost, mis on tänaseks nii paljudele lugejatele sügavalt hinge läinud. Kui Mitchell jalavigastusest taastudes oma mõtteid kirja pani, kommenteeris üks tema sõber imestades, et ei kujuta ettegi, et Mitchelli sugune naine võiks raamatut kirjutada. Hea oli, et ta seda tegi, sest suurest trotsist otsustas autor oma teose siiski avaldada. Kirjutamisele kulus aga kokku umbes kümme aastat.

J.D. Salinger «Kuristik rukkis»

Kuigi «Kuristik rukkis» on Salingeri teostest siiani ainus avaldatud romaan ja see pole ka kuigi pikk, kulus selle valmimiseks kümme aastat. Tänaseks on see üks kõige loetumaid romaane üldse. Hoolimata edust oli autoril kriitikaga raske toime tulla ning ta elas oma elu lõpuni eraklikult ning uusi teoseid palju ei avaldanud. Hiljuti andis kirjaniku pere teada, et varsti ilmuvad postuumselt ka Salingeri teised teosed, mis ta nii-öelda sahtlisse kirjutas.

Junot Díaz «Oscar Wao lühike imepärane elu»

Pulitzeri preemia võitnud Díazi 2007. aastal ilmunud romaan «Oscar Wao lühike imepärane elu» sündis samuti kümne aastaga. Autor töötas teose kallal igapäevaselt viis aastat, kuid sattus siis loomingulisesse kriisi ning jättis töö mõneks ajaks pooleli. Pärast töötas ta raamatu kallal veel viis aastat enne, kui otsustas selle avaldada.