Psühhoterapeut Pille Teearu raamatus «Tunneme tundeid»: ebaõiglaseid situatsioone on palju kergem lahendada, kui jääd iseendaks

Mõnikord sünnib ebaõiglane kohtlemine peegeldusena su enese käitumisele - ja see võib olla eriti valus. Ebaõiglus tekib sageli sellest, et inimsuhteid või nähtusi ei hinnata õiglaselt. Inimene tajub, et tema suhtes ollakse ebaõiglane, kui tema väärtust ei hinnata. Inimene võib tajuda ebaõiglust ka siis, kui ta ise ei hinda enda väärtust ega ole endas selgusele saanud. Kui puudub lugupidamine enda vastu, käitume ise endaga ebaõiglaselt ja see paneb meid kannatama.

Kui oleme lapsena kogenud sageli ebaõiglust, võime täiskasvanuna hakata käituma, nagu mittemiski ei läheks meile korda, kuigi sees on suur segadus. Kui ebaõiglase kohtlemisega seotud tunded jäävad lahendamata ja alateadvusesse, võib inimene hakata püüdma kõiges ja kõikjal saavutada õiglust. On ka selliseid inimesi, kes arvavad, et see, mida ta räägib või teeb, on perfektne, järelikult siis on see ka õiglane. Vahel ei tule inimene selle pealegi, et tegutsedes omakasupüüdmatult, võib ta samuti olla ebaõiglane.

Laps võib tunnetada kasvades, et on ebaõiglane, kuidas vanemad oma tähelepanu jagavad, eriti kui peres on ka teisi lapsi. Näiteks kõige vanem laps tajub ebaõiglasena seda, et ta peab nooremate eest vastutama. Noorim laps võib tajuda ebaõiglasena seda, kui ta peab vanemate laste riideid kandma või tal pole samu õigusi, mis on juba suurematel lastel. Lapsi ja nende arengut ikka võrreldakse teiste laste ja nende arenguga, kuid laps, kelle eripäraga ei arvestata, tunneb õigustatult, et see on ebaõiglane. Lapsel tekib sageli ebaõiglase kohtlemise tunne, kui vanemad on väga võimukad, teevad alatasa märkusi ja kutsuvad pidevalt korrale. Samas on sellisel vanemal sageli sama kogemus ja ta lihtsalt ei oska teisiti. Kui suhted ema või isaga või mõlemaga jäävad pinnapealseteks, siis väliselt võib kõik tunduda korras olevat, aga sisemiselt tuntakse end ebaõiglaselt kohelduna. Juba lapseeas võime kogeda, et meid hinnatakse rohkem mõne meie teo järgi, mitte selle järgi, kes me tegelikult oleme.

Täiskasvanud kasutavad sageli sõnu «pole probleemi», sest puudub usk endasse, et ebaõiglane olukord laheneb. Lahendamata ebaõiglustunnet enda sees hoidvad inimesed võivad kogeda ka seda, et neil pole mingeid õigusi, on vaid kohustused. Neile võib tunduda, et nad kogu aeg annavad ja vastu ei saa midagi. Ebaõiglus süveneb, kuigi nimetused on teised. Sellised inimesed ei võta sageli ka puhkust enne, kui nad on viimse piirini töötanud ja alles nüüd on neil enda arvates selleks õigus.

Vastumeelsus ja sisemine segadus võivad meid kaasa haarata ja segada ebaõiglaseid olukordi lahendamast. Mingi aja pärast me enam ei teadvustagi, et miks me ei taha enam kooli või tööle minna. Selline tunnete blokeerimine ei võimalda asja üle mõelda ja tekibki lihtsalt tunne, et pean ennast sundima asju tegema. Unustame, et meil on alati vaba tahe teha asju, ja et meie ise ei peaks ennast takistama. Me ei saa teist inimest käskida ega keelata, aga küsimus on, et miks me ise asju ei taha lahendada.

Kui ma kardan ebaõiglust, võib tekkida vastumeelsus mingeid konkreetseid asju teha. Ma võin ka karta, et ei jaksa sellele ebaõiglusele enam vastu seista. Mul puudub võibolla motivatsioon sellega võidelda, sest tundub, et midagi nagunii ei muutu. Võib tekkida ka vastumeelsus tagajärgede ees, eriti kui needki on võib-olla seotud ebaõiglusega. Kui me ei näe ise võimalusi, siis peame paluma abi teistelt ja kellelegi usaldama kõik selle teemaga seotud tunded.