FOTO: Raamat

Üks olulisemaid asju, millele me hingamistöös keskendume, ja üks peamisi asju, mida me seminaridel rõhutame, on positiivse meeleseisundi tekitamine ja hoidmine. Tony Robbins nimetab seda «kauniks emotsionaalseks seisundiks» ning Barnet Bain ütleb selle kohta «kõige imelisem tunne». Mina kogen seda kui vaimset seisundit.

Olen kindel, et sa oled mõnikord olnud halvas tujus, kas põhjusega või täiesti ilma nähtava põhjuseta ning seetõttu on sul olnud tunne, et kõik käib sulle närvidele: pisiasjad, mis tavaliselt sind ei häiri või häirivad natukene, viivad sind nüüd täiesti rivist välja. Sa ei suuda oma seisundi tõttu nautida isegi asju, mis sulle tavaliselt meeldivad. Ja siis on neid kordi, kus põhjusega või täiesti ilma põhjuseta tunned sa end ülihästi. Sa tunned end nii hästi, et asjad, mis sind muidu närvi ajavad, nüüd üldse ei morjenda. See kõik juhtub tänu sinu sisemisele seisundile.

Vaimses hingamises on kaunisse seisundisse minemine või selle loomine kesksel kohal, see on kõige olulisem.

Kuidas saada hingates ühendust kaastunde ja andestamisega?

Need on tunnete ja südamega seotud seisundid. Nendega saab ühendust siis, kui keskenduda südamele ja hingata pehmelt ja õrnalt, nii et hingamises on nii jõudu kui rahu. Kujuta ette väikest last, kellel tulevad hambad, kes on tujust ära, kes tunneb end halvasti, nutab ega saa magada. Lõpuks leiab ta leevendust ja magab rahulikult. Nüüd pead sa ta sülle võtma ja voodisse viima nii, et ta üles ei ärkaks. Kuidas seda teha? Hinga samamoodi: tundlikult ja õrnalt nagu laps.

Üks hingamistöö saladusi on teadlikult keskenduda hingamise ajal ühele või teisele omadusele. Milline on kaastunne? Kuidas hingab inimene, kes tunneb suurt sooja kaastunnet? Hinga nii. Mis tunne on andeks andmine? Mis tunne on, kui sulle antakse andeks? Kuidas hingab inimene, kes südamest andestab või kes leiab andestust? Neile küsimustele pole üht ja ainuõiget vastust. Sul on võimalus ise oma vastus leida. Keskendu kaastundele ja andestusele ning kasuta hingamist selleks, et anda neile vorm ja väljendusviis.