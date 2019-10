Raamatu «Lihtsalt hinga» autor Dan Brulé: meistriks tuleb end ise treenida

Kas sulle meeldiks, kui sa saaks elus kõike juhtida pelgalt oma hingamist kohandades? Raamatus «Lihtsalt hinga» tutvustab hinnatud hingamistöö edendaja Brulé erinevaid hingamistehnikaid, mille abil ta on enam kui viiekümnes riigis aidanud inimestel ärevust maandada, edukam ja tervem olla. Brule kirjeldab raamatus lihtsaid, ent uudseid teadmisi, mida tippsportlased, võitluskunstide meistrid, eriväelased, päästetöötajad ja vaimsed joogid alati teadnud on – hingamist reguleerides on võimalik muuta oma emotsionaalset ja füsioloogilist seisundit.