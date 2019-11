Roland Tokko: oleme kõik sündinud hea suhtlejana

Analüütilise inimese jaoks on kõige olulisemad korrektsus ja et asjad oleksid loogilised. Enne kui ta midagi tegema hakkab, on tal paberil või Excelis vaja läbi käia kõik võimalikud variandid. Sellise inimtüübiga suheldes tuleb alati ära rääkida nii palju detaile, kui sa vähegi tead. Samuti peavad need olema loogilises järjekorras. Tal on alati loogika enne tundeid ja emotsioone. Kui suudad teha nii, et selline inimene sind kallistab, oled millegi väga suurega hakkama saanud.

Teadmine, kuidas üks või teine inimtüüp mõtleb ja käitub, annab väga selge arusaama, kuidas ennast ühel või teisel puhul väljendada.

Üks paremaid viise oma eneseväljendusoskust arendada on õppida ja harjutada avalikku esinemist.

Hea uudis on see, et kui õpid selgeks mõned avaliku esinemise nipid, siis su hirm kaob ja sa suudad vabalt oma mõtteid väljendada. Halb uudis on aga see, et avaliku esinemise ja eneseväljendamise hirm ja oskuste puudumine võib sulle kätte maksta mõnes tähtsas olukorras, näiteks karjääriredelil liikudes, ettevõtte kasvatamisel või isegi sõprade ja pereliikmetega suhtlemisel. Avalik esinemine on oskus, mida tuleks juba lapsest peale arendada, ent kahjuks koolis seda ei tehta – õppekavas pole selle jaoks ruumi.

Roland Tokko «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma». FOTO: Raamat

Avaliku esinemise tööriistad

Kõige raskem ja kriitilisem osa on lavale astumine. Oluline on paika panna, mida sa kohe alguses teed või ütled, sest pärast esimese kontakti saavutamist on sul juba palju lihtsam olla. Siin on mõned nõuanded, mis aitavad, need pärinevad Robert Kiyosakilt ja Blair Singerilt.

1. Skaneeri ruum

Kui oled inimeste ette jõudnud, vaata aeglaselt ühele ja teisele poole, näiteks vasakult paremale. Lihtsalt vaata publikut, ilma et sa midagi ütleks. Kui sa ei taha või ei julge kuulajatele silma vaadata, siis vaata nende otsaesist. Nii jääb neile ikkagi tunne, et märkad neid ja väärtustad. Inimeste vaatamine annab sulle ruumitunnetuse ning kuulajad näevad, et oled keskendunud ja nende jaoks olemas.

2. Esita kaks kaasavat küsimust

Eesmärk on kaasata kõik osalejad. Kuidas seda teha? Küsi kaks küsimust, millele saab vastata jah või ei ja tõsta mõlemal korral ise käsi eeskujuks üles.

3. Tunnusta ja täna osalejaid

Sa võid öelda näiteks, et sul on väga hea meel, et nad on sind kuulama tulnud. Täna neid, sest neil on kindlasti väga palju muid tegemisi. Inimeste tänamine tekitab neis hea tunde ja sa võid seda veelgi suurendada, paludes neil endile ühe suure aplausi teha. Inimesed janunevad tunnustuse järele. Paku neile seda, aga olgu see siiras.

4. Ütle osalejatele, mis kasu nad esitlusest saavad

Kui sa räägid näiteks avalikust esinemisest, siis võid öelda, et annad neile viis praktilist sammu, mis on vaja enesekindlaks esinemiseks teha. Tekita kuulajates huvi ja kindlus, et nad saavad sinult midagi kasulikku teada ning et nende aeg ja raha on asja ette läinud.

5. Selgita, et oled õige inimene ühest või teisest asjast rääkima

Tekita kuulajates kindlustunne, et sa oled ekspert sel alal.

Esinemishirm ja -elevus on sama emotsioon

Ühel juhul sa kardad, et kõik läheb halvasti, ja teisel juhul tunned, et kõik läheb hästi. Esinemishirmu lood sa paljuski ise, kedrates ikka ja jälle peas kurba filmilõiku sellest, kuidas kõik ebaõnnestub. Elevuse puhul on ootus positiivne ja sa tead, et sul läheb hästi.

Enne esinemist tasub visualiseerida, kuidas see õnnestub. Kujuta enda ees saali, kus rahvas plaksutab ja naeratab sulle.

Avaliku esinemise kohta leiad siit mõned väärt ingliskeelsed videod. Saad sealt teada, kuidas publikuga kontakti luua, teisi mõjutada ja kuidas kokku panna kaasahaaravat esitlust.

