Anu Aun esitleb lasteraamatut «Eia seiklus Tondikakul»

Aasta eest jõudis kinodesse stsenaristi-režissööri Anu Auna käe all Eesti Vabariik 100 konkursi raames valminud mängufilm «Eia jõulud Tondikakul», millest sai kiiresti palavalt armastatud ning vaadatuim kodumaine koguperefilm. Kuna nii paljud lapsed küsisid, kas ikka raamat ka tulemas on, täitis Anu koos illustraator Sirly Oderiga selle ammuse ühise unistuse.

Raamat «Eia seiklus Tondikakul» räägib 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Eia ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, kokku viima kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.

Tegemist on südamliku ja puudutava looga, millega tahame lastele öelda, et selleks, et muuta maailma, ei pea olema superkangelane, lahendama kuritegusid ega võitlema lohega. Iga väiksemgi heategu jätab olulise jälje!