Liina Ravneet Elvik: toit, mida mees sööb, ei mõjuta mitte ainult tema tervist, vaid ka potentsi

Toit, mida mees sööb, ei mõjuta mitte ainult tema tervist, vaid ka potentsi. Iidsete joogalike tervisetarkuste kohaselt ei tähenda potents pelgalt toimivat seksuaalset funktsioneerimist, vaid ka mehe sisemist võimekust projitseerida. See väljendab mehe loovusjõudu ja efektiivsust ning sel on oluline mõju mehe füüsilisele, mentaalsele ja spirituaalsele tervisele. Tugeva potentsi aluseks on kvaliteetne ja külluslik seemnevedelik. Joogateadus õpetab, et seemnevedelik ei ole lihtsalt seksuaalne vedelik järglaste saamiseks. See on tervendav ja vajalik libesti ajule ja närvisüsteemile, just nagu õli on hädavajalik automootorile. Kui mehe seemnevedelik on kvaliteetne, on tal rohkem vastupanuvõimet füüsilisele ja mentaalsele pingele ning see annab mehele efektiivsuse, et saavutada oma eesmärgid sõltumata takistuste hulgast või suurusest. Joogateadus ütleb, et mehel on vaja 80 suutäit toitu, et toota 1 tilk verd ja 80 tilka verd, et toota 1 tilk seemnevedelikku. Sellepärast on tähtis, et mees mõistaks oma seksuaalvedeliku hinnalisust ega raiskaks seda mõtlematult ja toetaks oma keha, lisades menüüsse toite, mis stimuleerivad selle väärtusliku vedeliku tootmist.