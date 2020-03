Terapeudi Monika Palmi 5 raamatusoovitust, mis toetavad vaimset arengut

«Elamine rõõmus» Sanaya Roman. FOTO: Raamat

See raamat õpetab teile, kuidas ennast armastada, elada kooskõlas kõrgema eesmärgiga ning avastada oma elueesmärk. Te õpite, kuidas kiirata välja armastust, olla kaastundlik, tolerantne ja andestav; kuidas tunda sisemist rahu ning sooritada kvanthüpe, saavutada selgus ning avaneda uutele asjadele ja olukordadele; kuidas õppida usaldama oma sisemist juhtimist, muuta negatiivne positiivseks ning avaneda vastuvõtmisele. Te õpite tõstma sagedust, suurendades oma võimet armastada; te õpite suurendama oma eneseväärikust, looma harmooniat, selgust ja rahu. Võitlemise ja pingutamise asemel võite te elada rõõmus.

See raamat on antud Sanaya Romanile Orini - ajatu valguse ning armastuse olendi poolt. See tark ning armastav õpetaja, kes elab vaimsetel tasanditel ning on oma õpetustega avanud juba miljonite inimeste jaoks tee neis peituva kõrgema potentsiaali juurde, esitab neis raamatutes targalt ülesehitatud kursuse vaimse kasvu edendamiseks, et aidata teil muuta oma elu, avastada isiklik vägi ning ärgata enese tõelisele olemusele. Koos Jane Robertsi ning Edgar Cayceiga on Sanaya Roman üks meie aja andekamaid vahendajaid kõrgemate dimensioonide tarkusele.

***

«Vaimsete seaduste valguses» Diana Cooper. FOTO: Raamat

Diana Cooperi «Vaimsete seaduste valguses» on lihtne teejuht, mis aitab teil mõista Universumis toimivaid reegleid. Vaimseid seadusi järgides on kõigil võimalik hakata oma reaalsust teadlikult kujundama ning kogeda rohkem harmooniat, rahu, armastust, küllust ja vabadust. Nii toimides lisate oma elu igasse valdkonda järjest enam valgust, muutes oma isikliku kogemuse reaalsusest helgemaks ja rõõmuküllasemaks.

Lisaks aitab see raamat, mis sisaldab 36 vaimset seadust, mõista, kuidas oleme loonud just sellise reaalsuse, nagu parajasti kogeme, ning näitab meile teed, kuidas võime oma suhtumisi ja käitumismustreid muutes elu siin Maa peal uueks luua.

Siin ja praegu võite kogeda kõrgemaid ja puhtamaid vibratsioone, kui valite selle, et hakkate toimima kooskõlas kõiki eluhoovusi harmoniseeriva Suure Tervikuga...

***

«Tuleta meelde» Steve Rother ja Grupp. FOTO: Raamat

«Tuleta meelde. Inimese evolutsiooni käsiraamat» Steve Rother ja Grupp

2012. aastal läks inimkond üle uuele evolutsioonitasandile – hirmu, kontrolli ja võimu teadvuselt armastuse teadvusele. Leiate käsiraamatust infot Maa mineviku ja oleviku kohta, kuidas omandada oma tugevus loojatena, kuidas muutub me ettekujutus me enda olemusest, ajast, seksist ja suhetest, «uute laste» rollist paradigmade muutjatena. Vaadeldakse meie bioloogia muutumist, meie nimetame seda nähtust «haigusteks», ja üha uute ravijate ja nägijate ilmumist.

Paljud ei ole enam rahul oma suhetega ega senise tööga või kaotavad selle, elades üle nn Fantoomse Surma, et siis leida üles oma anded ja see tõeline töö, milleks siia ilma tulid. On neid, kes lahkuvad planeedilt, ja raamat kirjeldab kogu seda protsessi nõnda, et inimesed ei kardaks seda enam. Inimest ja armastust lahutab ainult hirm. Aga hirm on vaid informatsiooni puudumine. Käsiraamat pakub külluses infot, mõjub rahustavalt, pakub sisemist äratundmist ja optimismi. See on teejuht.

***

«Neli kokkulepet» Don Miquel Ruiz. FOTO: Raamat

«Neli kokkulepet» Don Miquel Ruiz

«Neljas kokkuleppes» paljastab don Miguel Ruiz ennastpiiravate, elurõõmu röövivate ja asjatuid kannatusi tekitavate uskumuste juured. Iidsel tolteegi õpetusel põhinev raamat pakub jõulise käitumisjuhise, mis võib kiiresti muuta meie elu uueks vabaduse, tõelise õnne ja armastuse kogemuseks.

***

Meie koduplaneedile on miljonite aastate vältel laskunud erinevad kosmilised energiad, et tõsta Maa energeetilist vibratsioonisagedust.

Praegusel kuldajastu koidikul, mille algust märgib maiade kalendri lõpp 21. detsembril 2012, on hakanud kogu elu meie planeedil muutuma. Kuldenergia ja selle materialiseeriv jõud on varjanud end miljoneid aastaid sügaval Maa sisemuses, oodates aega, mil meie, inimesed, oleme valmis seda kasutama konstruktiivselt planeedi ja inimkonna heaks.

«Kuldajastu, kuldne maa» Anni Sennov. FOTO: Raamat

Planeet Maa on päikesesüsteemi teistelt taevakehadelt saabuvate energiate ja teadmiste integreerumise epitsenter. Uue ajastuga on saabunud aeg Maal endal võtta vastutus oma arengu eest – ja kuldenergial on selles tähtis osa kanda.

Aktiveerides endas kuldenergia, aitate panustada tervikusse just selliselt, nagu olete sündinud seda tegema, elades iga päev oma elu ja teostades vaimuenergia abil oma elu eesmärki.