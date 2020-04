Mida teha, kui sa praeguses olukorras üldse lugeda ei suuda

Lugemine võib olla lohutav ja rahustav tegevus, kuid praegune olukord on tõesti ebatavaline ja pole ime, kui varasemalt ärevust leevendanud võtted lihtsalt ei toimi. Pidevad muremõtted segavad vahele ja ei lase teksti süveneda. Olgu soov raamatumaailma sukelduda kui suur tahes.

Kui oled märganud, et ei suuda enam lugeda ja igatsed selle järele, siis tea, et sa ei ole sugugi ainus. Nii mõnedki suured raamatusõbrad on sotsiaalmeedias jaganud oma frustratsiooni, et pandeemia tõttu tekkinud ärevuusseisundis on raske loetusse süveneda. Mida siis teha?

Anna omale asu ja lepi sellega, et olukord ongi keeruline. Ei ole mõtet võrrelda end teistega, kes püstitavad oma isiklikke lugemisrekordeid. Kui ikka lugemine üldse ei edene, pole mõtet end aina takka sundida ja seda veelgi vastumeelsemaks teha. Võib-olla on kasu nendest Book Rioti soovitatud nippidest, mis loodetavasti taastavad peagi su lugemisisu.

Naudi lugusid mõnes teises formaadis

Audioraamatute kuulmaine on «lugemiseks» passiivsem moodus kui tavaline lugemine. Kui tunned, ei suuda rahus lugeda, tasub proovida audioraamaid, mis tõmbavad sind «vägisi» raamatumaailma kaasa.

Peale audioraamatute on väga populaarseks saanud ka podcastid, mille valik veebiavaraustes on ääretult lai. Teatud mõttes on ka raadiosaated jutustused, mis pakuvad lugemisele vaheldust, aga aitavad mõtted mujale viia.

Anna peale puhkust ja ole aktiivne

Võimetus lugeda võib tulla ka sellest, et aju on uuest infost kurnatud, sest loed väga palju uudiseid ja püüad toimuvaga kursis olla. Lepi endaga kokku, et loed uudiseid teatud kellaaegadel ning muul ajal hoiad end infomürast eemal. Korista, mine jalutama, tee trenni, võimalusel tee aiatöid. Vaikus ja linnulaul annavad peale puhkust ja tekitavad soovi taas raamat kätte võtta.