Harjutus raamatust: õpi, kuidas ennast südamega kontakti hingata

Dan Brulé «Lihtsalt hinga». FOTO: Raamat

Teadliku hingamise meisterlikkus peitub tema ammendamatus energias ja kohalolus. Need kaks omadust on koos teadmiste ja oskuste kombinatsiooniga toonud Brulé juurde sellised tippkliendid ja -partnerid nagu maadleja Aleksander Karelini, vabasukeldumistšempioni Stig Åvall Severinseni, transpersonaalse psühholoogia rajaja Stanislav Grofi, new age’i pioneeri Leonard Orri, arktilise ekstreemujuja Wim Hofi ja motivatsioonikoolitaja Tony Robbinsi.

Raamatust «Lihtsalt hinga» leiab lihtsaid teadmisi, mida tippsportlased, võitluskunstide meistrid, eriväelased, päästetöötajad ja vaimsed joogid alati on teadnud – hingamist reguleerides on võimalik muuta oma emotsionaalset ja füsioloogilist seisundit.

Avaldame raamatust Brule harjutuse, mis aitab leida kontakti südamega.

***

Olgu öeldud, et vaimsel või spirituaalsel hingamisel ei pruugi religioossusega mingit pistmist olla. Paljud religioossed inimesed pole oma elustiilis üldse vaimsed ning paljud tõeliselt vaimsed inimesed ei oma mingeid religioosseid eelistusi.

Täna kasutame hingamist selleks, et võtta ühendust oma südamega, et avada oma südant, olla oma südames ja hingata oma südamest.

Südamega seondub palju romantilisi arusaamu. Sageli mõeldakse südamest kui millestki, mis vajab kaitset, mis on habras või mida on lihtne «murda». Tegelikult on see kõige võimsam osa meist. Me räägime südamest kui pumbast, mis tsirkuleerib kehas verd, aga mõtleme südame all ka midagi palju enamat. «Süda» võib tähendada nii sõdalase vaimu kui ka armastust ja kaastunnet.

Füüsiline süda loob erakordselt suure elektromagnetilise välja. Südame elektriväli on umbes kuuskümmend korda suurem kui aju elektriväli ning selle magnetväli on mõõdetav mitmekümne sentimeetri kaugusel.

Südame kaudu on võimalik saada ühendust iseendaga ja teistega, kuigi seda, kuidas see toimub, pole võimalik sõnade ja loogika abil seletada. Südame kaugu saame astuda ühendusse millegagi, mis on suurem kui meie, mida ei saa kehaga tajuda ega mõistuse abil defineerida.

Teadlikkus ei ole ainult ajuga seotud funktsioon, see on kombinatsioon kehalistest tajudest ja meele tarkusest. Tundub, et nende vahendaja on süda, edastades vastavat informatsiooni ja teavet. Pühendame tänase päeva sellele!

Praktika ise on lihtne: ära mõtle, vaid lihtsalt keskendu südamele. Sa võid hingates ka käed südame kohale asetada.

Saad selle harjutuse võimsamaks muuta, keskendudes südamega seonduvatele tunnetele, näiteks armastusele, kaastundele või tänulikkusele. Tänutunne on ilmselt kõige kõrgema vibratsiooniga, kõige tervendavam emotsioon. Mõtle millelegi, mis tekitab sinus tänutunnet, või lihtsalt keskendu tänutundele.

***