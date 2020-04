12 raamatut, mis aitavad võidelda ärevusega

FOTO: Apollo Raamatupood

Eckhart Tolle raamat «Siin ja praegu: kohaloleku harjutused» on järg tema populaarsele raamatule «Siin ja praegu: kohaloleku jõud.» Raamat õpetab kuidas vähem muretseda, elada hetkes ja oma meeleolu tõsta. Tolle näpunäiteid tasub uurida ja järele proovida neil, kes tahavad ennast tunda elusana ja igal ajal hästi; neil, kes ei taha lasta oma argipäeval tuimaks ja halliks muutuda.

FOTO: Apollo Raamatupood

Kas kannatate vaimse ülekoormuse all, sest peate liiga paljuga toime tulema? Kas olete märganud, et viimasel ajal näib iga teine inimene, kellega te vestlete, kannatavat vaimse ülekoormuse all? Kunagi varem ei ole meilt oodatud, et oleksime vahetpidamata nii mitmes mõttes «liinil». Võib tunduda, et nõudmiste piirid muudkui nihkuvad. Meil palutakse teha järjest rohkem ja rohkem, kasutades aina vähem ja vähem aega, energiat ja ressursse.

Selle asemel et oodata suuri ja pöördelisi hetki, mida võite ootama jäädagi, saate muuta oma elu lihtsate väikeste otsuste ja tegude kaupa, et iseenda vajadusi rohkem arvestada ja näha uusi väljavaateid. Selles aitab teid väikeste sammude jõu meetod. Kui mõistus ütleb teile, et te ei suuda halba olukorda muuta, ei väärigi midagi paremat, või kui kardate kaotada seda, mis teil juba on, siis on see lihtne ja tõhus raamat just teie jaoks. Aisling Leonard-Curtin ja dr Trish Leonard-Curtin on psühholoogide tandem, kes juhivad üheskoos Iiri­maal teraapiakeskust ACT Now Purposeful Living ning nende kutsumus on julgustada inimesi elama täiel rinnal, olles hetkes kohal ja püüeldes järkjärguliste muudatuste meetodi abil elamisväärse elu poole.

FOTO: Apollo Raamatupood

«Selle raamatu eesmärk on lihtne: õpetada teile selliseid harjumusi, tegutsemist ja meelelaadi, mis aitavad teil vaimsest prügist lahti saada, nii et see ei takista teid enam elamast tähendusrikast elu.

Te ei pruugi suuta oma mõistust kogu aeg müraga küllastumast hoida, kuid igatahes võite oma mõtteid nii palju mõjutada, et parandada tohutul määral oma elukvaliteeti ja üldist rahulolu. Teile võib tunduda, et mõtlemine on automaatne ja kontrollimatu, ent paljud meie mõttemustrid on harjumuslikud ja õigupoolest koguni mõttetud.