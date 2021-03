Laine Randjärv selgitab: mis on coach’iv juhtimisstiil ja milleks seda vaja on?

«Oleksin pidanud juba ammu end sellel teemal põhjalikumalt harima. Täna mõistan, et nii juhtimises, kui ka värbamismaailma jaoks on coach’iv juhtimisstiil oluline ning sellega peaksid tutvuma nii juhid kui personalitöötajad,» ütleb Kasak. Ta näeb oma klientide näitel, et tegelikult ei oska värbavad juhid tihtilugu sõnastada, keda ja milliste omadustega inimesi endale tööle tahetakse, kuhu ettevõttega pürgitakse ning milline on juhi enda missioon. «Mõistan, et juhtidel ongi üldiselt suur koormus, väga kiire ja kahjuks pole neil aega mõelda sellele, mida nad tegelikult tahavad. Siinkohal tulebki appi coaching.»

Teekond coaching’uni

Laine Randjärv käis seminarisarjal külas ja rääkis vestlusel coaching’ust kui värbava juhi abimehest, mis on ettevõttele edu võtmeks. Toetudes oma pikaaegsele kogemusele väga erineva taustaga meeskondades – alates kultuuriasutusest kuni erinevate poliitiliste ametikohtadeni – tunnistab Laine, et on saanud kogeda nii peadpööritavaid eduelamusi kui valusaid tagasilööke, otsinud võimatuna näivaid lahendusi ja püüdnud hoida tasakaalu keerulistel läbirääkimistel. Oma nahal kogetud elu õppetunnid on andnud talle hindamatu pagasi olemaks usaldusväärne ja toetav koolituspartner väga erinevate elualade inimestele – kõigile, kes soovivad avastada ja arendada isiklikke kasvuvõimalusi.

Randjärve esimene haridus on tegelikult koorijuht ja muusikaõpetaja. Ta ütleb, et koolituse teema on olnud talle pikka aega südamelähedane: «Tihti mõtlen, et töö kooriga on ka üks paras koolitus ja ma arvan, et nii muusikaõpetaja kui koorijuhina tuleb mõnikord coach’iv juhtimisstiil inimestega suhtlemisel kasuks,» selgitab ta.