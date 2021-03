«Hinga ja ela» autor Monika Palm: ärkasin alles siis, kui olin oma probleemidega sügavalt puntras ja toimuv tegi kõvasti haiget

Vabastava hingamise terapeut Monika Palm on välja andnud hingamisraamatu «Hinga ja ela». Palm on omandanud esmalt meditsiinilise hariduse, töötanud viis aastat haiglas ning hiljem õppinud juristiks. Siiski mõistis ta, et tema hing otsib midagi muud. «Vaadates tagasi oma elule võin julgelt öelda, et see on olnud värvikas nagu suvine lillepeenar. Olen teinud julgeid valikuid,» ütleb ta ise.