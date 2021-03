6 raamatut, mis pakuvad tuge ärevuse ja depressiooniga võitlemisel

Regine Galanti, «Kuidas ärevusega toime tulla». FOTO: Raamat

Regine Galanti

Tõlkinud Ave Põlenik

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad

2021

Doktor Regine Galanti on kognitiiv-käitumuslikule teraapiale spetsialiseerunud kliiniline psühholoog, kes on pühendunud ärevuse all kannatavate laste ja teismeliste ravile.

Raamatus on teste ja küsimustikke enese hindamiseks, et mõista paremini end vaevavat ärevust ja emotsioone ning leida nende vallandajad. Lisaks on selles rohkem kui 30 kognitiiv-käitumuslikku tehnikat ärevusega toimetulemiseks koos praktiliste strateegiatega, kuidas hakkama saada selliste emotsioonidega nagu viha ja kurbus.

Ärevus ja hirm võivad olla nii edasiviivaks jõuks kui ka takistajaks. Kui tunned, et ärevus ei lase sul oma elust täit rõõmu tunda ja hirm takistab sul teha kõike seda, mida sooviksid, siis võib sellest raamatust palju kasu olla.

***

Dr Matti J. Peura, «Kuidas ma võitsin depressiooni». FOTO: Raamat

Dr Matti J.Peura

Tõlkinud Koidu Raudvere

Kirjastus Pilgrim

2021

Dr Peura tutvustab enda depressioonist jagusaamise meetodit, mille abil suudab igaüks ise oma nõrgad kohad ära tunda, hirmudest võitu saada ja tervise poole suunduda.

«Ma olin alati kannatanud tohutu ebakindluse all. Ma ei usaldanud ennast ega oma võimeid. Tundsin, et ma ei ole õieti milleski tugev ega piisav. Seda ekslikku mõttemudelit suutsin ma parandada alles aastaid hiljem teraapias, kuhu läbipõlemine ja depressioonihood mind lõpuks viisid,» tutvustab eestis õppinud arst väga isiklikku raamatut. «Räägin oma lugu põhjusel, et teistel oleks minu loost abi. Kuna arstil on vaimse tervise hoidmisest rohkem teadmisi kui tavakodanikul, siis oskasin ennast depressiooniprotsessis rohkem ka jälgida ning aidata.»

***

Arlin Cuncic, «Seitsme nädalaga vähem ärevust». FOTO: Raamat

Arlin Cuncic

Kirjastus Ersen

2020

Raamatust leiad lihtsa seitsmenädalase plaani, mis annab ärevuse ohjeldamiseks vajalikud tööriistad. Iga nädalat hõlmav peatükk keskendub ühele teemale, alustades ärevuse põhjustajate mõistmisest ning lõpetades ärksuse omandamisega.

Üksikasjalik juhend aitab mõistlikus ja kerges tempos ärevust kontrolli alla saada. Tööraamat sisaldab nimekirju, kirjutamisharjutusi, tegevusi ja praktilisi nõuandeid, mis pakuvad leevendust ja aitavad kognitiivse käitumisteraapia kaudu suhtumist muuta.

Tööramaatu 7-nädalase plaani eesmärk on ärevusest jagu saada, muretsemine lõpetada ja hirmust vabaneda.

***

Roslyn Law, «Kuidas aidata depressioonis noori?». FOTO: Raamat

Roslyn Law

Tõlkinud Mai-Liis Napa

Kirjastus Pilgrim

2019

«Õigupoolest ei pea selle raamatu lugemiseks olema ei noor ega depressioonis, sest selles on väga kasulikke mõtteid kõigile, kes aeg-ajalt oma elu ja suhete sasipundardega hädas on,» ütleb psühholoog Kätlin Konstabel.

Raamat on Konstabeli selgitusel praktiline ja hea selge struktuuriga lugemine. Selles on pikemaid tekste, mis aitavad ennast ja oma muresid analüüsida. Jagub konkreetseid nõuandeid, näiteid ja soovitusi YouToube’i videotegi vaatamiseks. Erilist rõõmu valmistab aga autori lähenemisnurk – oma muredega toimetulekus ei peaks noored (tegelikult mitte keegi) olema üksi, tuleb otsida abiväge.

***