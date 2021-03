Eduka meeskonna saladus: palka aeglaselt, lase lahti kiiresti

Värbamisprotsess peaks olema põhjalik

Kasak rõhutab, et iga uus tööle võetav inimene peaks läbima põhjaliku värbamisprotsessi, et juht ja meeskond saaksid veenduda inimese sobivuses nii oma oskuste, missiooni kui ka väärtuste poolest. Teisalt peaks juht aga ebasobiva inimese lahti laskma ruttu, sest üks tõrvatilk võib rikkuda terve meepoti.

Ketlin Kasak, «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» FOTO: Raamat

«Eestis on enamjaolt levinud vaid ühe-, maksimaalselt kaheastmeline värbamisprotsess. See tähendab, et sobilike kandidaatidega kohtutakse vaid üks-kaks korda ja selle põhjal juba otsustatakse tema sobivus pakutavale ametikohale. Sellest aga ei piisa: värbamisprotsessis peaks kandidaadiga kohtuma nii eri üksuste juhid kui ka meeskond, hea oleks lasta kandidaatidel teha ka iseseisvaid kodutöid või oma oskusi muul moel tõestada,» selgitab Kasak.

Üks võimalus inimese iseloomu, tööeetika ja elufilosoofia mõistmiseks on rohkete küsimuste küsimine, millest paljud ei peaks üldse konkreetse ametikohaga seostuma. Näiteks kui uurida inimese unistuste, eesmärkide ja selle kohta, kuidas sõbrad teda kirjeldaksid, võib päris palju infot saada.

Siiski pole pikk värbamisprotsess alati võimalik, sest sageli on uut inimest vaja kiiresti ning juhtidel pole aega mitu korda kohtuda. Et mitte teha saatuslikku viga ja palgata vale inimest, soovitab Kasak kasutada värbamisteenust, kes teeb selle pika ja põhjaliku töö ettevõtte eest ära. Vajadusel kiiremini, kui osatakse aimatagi, sest värbamisteenust osutavad ettevõtted on kogenud ja oskavad anda head nõu, samuti annab tuhandete töövestluste läbiviimine suure vilumuse inimeste tundmisel.

Lahtilastes peaks tegutsema otsustavalt ja kiirelt

Töötaja lahtilaskmine on valus teema, mis pole meeltmööda kellelegi. Ei neile, kes peavad sõnumi edastama, ega inimesele, kes saab vastava teate. «Samas on see otsus, millest juht ei tohi mööda vaadata, sest inimene valel ametikohal võib tuua rohkem kahju, kui arvata osatakse. Lisaks sellele, et ta ei pruugi olla oma tööülesannete täitmise kõrgusel, võib tema ebapädevus tuua konkreetset kahju tervele firmale,» tõdeb Kasak.

Kiiret vallandamist nõuab ka olukord, kui ühe inimese pärast hakkavad lahkuma teised. Siinkohal on oluline usalduslik suhe alluvate ja ülemuste vahel, sest juht pole tihti kursis meeskonnas toimuvaga. «Selliste situatsioonide avastamiseks ja ka lahendamiseks olen loonud personalikaardistuse treeningu PERFI, mis on eriti väärtuslik eelkõige juhtidele, aga ka tervele meeskonnale,» kirjutab Kasak.