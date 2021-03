Raamatu «Hinga ja ela» autor Monika Palm korraldab tasuta hingamiskursuse

See, kuidas me hingame, kui sügavalt me saame hingata, kui kergelt me saame hingata, väljendab tihtipeale, mis toimub meie kehas ja meie elus. Et õppida vabastavat hingamist, korraldab üle kümne aasta kogemusega hingamisterapeut 8. aprillil vabastava hingamise sissejuhatava kursuse.