VIDEOESITLUS ⟩ Hingamisterapeut Monika Palm esitles raamatut teadlikust hingamisest

Keha ise juhtis teadlikuma hingamiseni

Monika teekond hingamise juurde algas, kui ta koges ärevushäireid seoses keeruliste olukordadega elus. Ta avastas hommikuti pikki jalutuskäike tehes, et keha kutsus teda ise hingama, hakates sügavalt pikalt sisse ja välja hingama.

«Õige pea märkasin ma, et sellel on uskumatu mõju ärevusele. Minu ärevusehäire hakkas taanduma. Kui seda regulaarsemalt ja teadlikult tegema hakkasin, märkasin üsna pea, et ärevuse foon lõpuks taandus olematuks,» räägib ta.

Hingamispraktikad on tuntud juba aastatuhandeid

Sealt tekkis järgmine samm, uurida hingamise kohta rohkem. Ta sai teada, et hingamisega tegeletakse juba aastatuhandeid. On väga palju tõhusaid praktikaid, mida iga inimene saab kasutada, et end erinevates olukordades toetada. Monika Palm on toetanud läbi hingamise väga paljusid inimesi ja see on üks tema igapäevatöödest.