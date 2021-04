«Kogu meeskond on nii tugev, kui on nende nõrgim lüli. Seega on iga kolleeg oluline, et tervik oleks kvaliteetne ja hea,» kirjutab oma raamatus «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» Human Resources Solutionsi juht ja värbamisekspert Ketlin Kasak, kes on 12 aastat töötanud personalitöö valdkonnas.