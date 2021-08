Dan Brulé annab nõu, kuidas hingamistehnikate abil oma elu paremaks muuta

Brulé rõhutab, et hingamine ongi elu. «On hingamismustreid, mis lahustavad ja vabastavad valu ja hirmu. Kui me kasutame neid leidlike hingamismustreid oma süsteemis, siis meil pole vaja mõelda sellele, et olla armastav või lahke, me ei pea püüdma olla kannatlikud või arusaavad, meil pole vaja fokusseerida oma tähelepanu, et olla rahulik ja loov. Selle asemel kipume me automaatselt mõtlema ja tundma loomulikul moel. Hingamistöö keskendub jõule ja potentsiaalile, vabastades ennast füüsilistest, emotsionaalsetest ja psühholoogilistest kannatustest, jättes alles õnne, elevuse, armastuse ja loomingulisuse, isegi kõige keerulisematel momentidel oma elus,» selgitab ta.