Ajakirjanik uues raamatus: depressiooni ja ärevushäirete kasvu põhjus ei ole meie peas. Asi on maailmas

Ja ma sain aru, et kõige selle kohal rippus kolmas müsteerium. Kas minus ja paljudes teistes minu ümber on midagi muud peale ajukeemia, mis on depressiooni ja ärevushäired põhjustanud? Ja kui nii, siis mis see on?

Lükkasin siiski asjaga tegelemist edasi. Kui sul on oma valu kohta mingi lugu tekkinud, ei taha sa seda kuidagi muuta. See oli nagu rihm, mille ma olin oma ärevuse külge kinnitanud, et seda ohjeldada. Kartsin, et kui ma seda lugu, mida olin nii kaua uskunud, muutma hakkan, saab valust nagu ahelaist pääsenud loom, mis tungib mulle kallale.

Mul tekkis aastate jooksul kindel muster. Hakkasin neid müsteeriumeid uurima – lugesin teadustöid ja rääkisin teadlastega, kes olid need kirjutanud –, aga tõmbusin alati tagasi, sest see, mida nad ütlesid, ajas mu segadusse ja tekitas veel tugevamat ärevust. Keskendusin hoopis ühe teise raamatu kirjutamisele – «Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs». Seda on totter öelda, aga mul oli lihtsam intervjueerida Mehhiko narkokartellide palgamõrtsukaid kui analüüsida depressiooni ja ärevushäirete põhjuseid. Oma emotsioonide – mida ma tunnen ja miks ma nii tunnen – loo torkimine tundus minu jaoks ohtlikum.

Viimaks otsustasin, et ma ei või seda enam kauem eirata. Võtsin kolme aasta jooksul ette rohkem kui kuuekümne tuhande kilomeetrise rännaku. Tegin üle maailma rohkem kui kakssada intervjuud mõnede maailma mõjuvõimsamate sotsiaalteadlastega, inimestega, kes olid olnud sügavas depressioonis ja kannatanud ärevushäirete all, ning inimestega, kes olid sellest paranenud. Sattusin paikadesse, mida poleks osanud uneski näha – amišite külla Indianas, Berliini kortermajade rajoonis meelt avaldanud elanike juurde, Brasiilia linna, mis oli ära keelanud reklaamid, Baltimore’i laborisse, kus aidati inimestel oma traumasid lahata täiesti ootamatul moel. See, mida ma teada sain, sundis mind oma lugu radikaalselt muutma – iseenda ja stressi osas, mis levib meie kultuuris nagu kulutuli.

Tahan kohe alguses selgeks teha kaks asja, mis mõjutavad keelt, mida ma raamatus kasutan. Mõlemad üllatasid mind.

Arst ütles mulle, et mul on depressioon ja tõsised ärevushäired. Olin arvanud, et need on kaks eri asja ja nii oli neisse suhtutud need kolmteist aastat, mil ma nende tõttu tablette neelasin. Uurimistööd tehes märkasin midagi kummalist. Kõik, mis süvendab depressiooni, süvendab ka ärevushäiret, ja vastupidi. Need paisuvad ja leevenevad koos.