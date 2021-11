Kolm kogemust: kuidas teadlik hingamine muudab elu

Stiine Ulmre: hingamine on võti paigalseisust pääsemiseks

Projektiinsener Stiina Ulmre sõnab, et enesearengule on teda suunanud eluraskused ning sisemine soov nendest kogemustest õppida. Ta tegeles aastaid oma mõtete ja käitumismustrite teadvustamisega, kuid tundis ühel hetkel, et on tupikus.

«Ainuüksi mustrite teadvustamine või isegi nende põhjustes kaevamine, ei aita mul neid mustreid muuta. Üha rohkem tekitas frustratsiooni märkamine, et astun ikka jälle samadesse ämbritesse, kuid mu käed oleksid justkui seotud, et midagi muuta. Tundsin, et muutused tulevad minu jaoks liiga aeglaselt ja raskelt, et täita oma eluunistused,» tõdeb ta.

Esimest korda sattus ta hingama pooljuhuslikult – otsis lihtsalt vabadeks päevadeks mingit tegevust – ja see kogemus oli jube nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. «Sain siiski aru, et vabastavas hingamises võib peituda minu jaoks võti, et saada välja paigalseisust ja üha uuesti korduvatest vanadest elumustritest. Enne teist korda olin parajalt närvis, ent ärevus kadus hingama asudes hoopiski ning see oli meeldiv ning huvitav tunne,» meenutab ta.

Stiina sõnab, et hingamine aitab tal teadmised muutusteni viia läbi füüsilise keha. Ta tunneb, et iga korraga saan rohkem iseendaks, liigun lähemale oma tõelisele olemusele, areneb piisavalt kiiresti, suudab seda ka ise märgata ning see innustab veelgi enam.

Merike Kandar: hingamine teeb imet

Handgurmee OÜ ettevõtte asutaja ja looja Merike Kandar meenutab, et Monika Palm tuli tema ellu, kui ta otsis internetist midagi, mis viiks teda lähemale oma päris minale ja nii ta vabastava hingamise leidis.

Peale esimest hingamisprotsessi sai ta kiita, sest oli teadlikuks saanud, mida tegelikult väärt on ja mida soovib. «Olin avanud enda jaoks uue ukse. Hingamise kogemus oli mind puudutanud väga erilisel viisil. Järgmistel kordadel hakkasid juhtuma imed – minu juurde tuli Kaitseingel, kes pillas mind üle tarkusepärlitega. Olin hakanud ennast järk-järgult väärtustama,» rõõmustab ta.

Merike tõdeb, et kahjuks oli ta elanud aastakümneid hirmus, lasknud ennast manipulatsioonide ämblikuvõrku põimida, arvanud, et ta pole väärt erakordset armastust, oma peret, olla hoitud ja väärtustatud, luua ise päeva, olla ema ja armastav kaaslane. Täna teab ta, kui võrratu tunne on elada ilma hirmuta.

Monika Palm, «Hinga ja ela!» FOTO: Raamat

«Universum on kinkinud mulle imelise mehe abikaasana, suurimale pojale kasuisa, meie ühise armastuse vilja võrratult armsa tütre näol, olen loonud oma ettevõtte. Ma panustan kirega selle põneva teekonna loomisesse, sest tean, et see on nii õige,» tunneb ta nüüd end hoopis teisiti.

Merike sõnab, et on usaldanud oma hinge ja julgenud kuulata oma südant ning tantsib nende muusikalis.

Ta ütleb, et Monika Palm on loonud midagi enneolematut ilusat, võimsat ja külluslikku. Selleks, et hingamisteraapiani praktiliselt jõuda, peab julgema kuulata oma südant.

Anu Int: kui sa ei oska hingata – siis sa ei oska elada

Bioanalüütik ja Do Terra heaolunõustaja Anu Int sõnab, et hingama sattus sellepärast, et talle see hingamine ei meeldinud. «Olin sellele tegevusele lihtsalt eitava sildi pannud. Kuuldes aga, et minu armas pinginaaber Monika Palm tegeleb hingamise valdkonnaga, otsustasin korraks proovida ja vaadata – miks see mulle siis ei meeldi. Lubasin, et katsetan kolm korda ja annan kogu teemale uue hinnangu,» meenutab ta.

Kolmest korrast on saanud nüüd juba varsti kolm aastat.

Anu avastas, et õige hingamine vajab õppimist. Selles protsessis on olnud huvitav jälgida, kuidas hingamine peegeldab tema lahendamata muresid ja hetkeolukorda.

Hingamise sessioonide käigus on tulnud palju märkamisi, taipamisi, mõistmisi ja täiesti reaalseid pilte sellest, mida tegema peaks. Ta tunnistab, et see võib kõlada ulmeliselt, kuid on suunised järele proovinud ja asjad toimivad. Tänu hingamisele on ta saanud enesekindlamaks ja näeb selgemalt oma eesmärke.