Just selle koha puudutamine ajab iga naise hulluks

«Mida naised (voodis) tahavad» Karolin Tsarski FOTO: Eesti Draamateater

Uuring uuringu järel, aastast aastasse toob ikka ja jälle välja suure lõhe meeste ja naiste seksuaalse rahulduse osas, ja eriti heteroseksuaalsetes suhetes, kus väga paljud naised ei koge orgasme või ei ole seksuaalselt rahuldatud. Naise seksuaalne nauding ei ole meie ühiskonnas olnud oluline ning seetõttu on vajaka suur osa mõistmist ja haridust naise seksuaalsel rahuldamisel. Iga oskuse puhul on elementaarne seda õppida ja see võiks olla sama loomulik ka seksuaalsuse puhul. See lihtne ja konkreetne raamat pakub koheselt rakendatavaid ning tõhusaid lahendusi igale mehele, kes soovib toetada oma naist sügava seksuaalse rahuloluni jõudmisel ja saada seeläbi «parimaks, kes tal kunagi olnud on». Raamatus on toodud välja naise seksuaalse erutuse mentaalsed, emotsionaalsed, energeetilised ja füüsilised nüansid, et mees teaks täpselt, kuidas viia naine sügava rahulduseni.

***

Iga valdkonna kohta elus kehtib reegel, et kui me selle kohta õpime ja õpitut rakendame, siis ka areneme. Keegi ei eelda, et oskaksime spontaanselt autot juhtida, raamatupidamisega tegeleda, malet mängida või mida iganes muud.

Samas on nagu vaikimisi eeldus, et seksida peaksime me kõik spontaanselt ja intuitiivselt väga hästi oskama ning et selle õppimine on kuidagi häbiasi. Seksi õppimine paneks Sind justkui haavatavasse positsiooni ja sellega Sa nagu tunnistaksid, et pole piisavalt hea. Kui järele mõelda, tundub see väga ebaloogiline. Naise seksuaalsus kogu oma ilus, võlus, unikaalsuses ja muutlikkuses on sedavõrd kompleksne ja võib sageli mehe seksuaalsusest täielikult erineda. Näiteks on mitmed uuringud korduvalt näidanud, et kuigi naise füüsiline keha on erutunud seisundis, ei pruugi ta subjektiivselt absoluutselt rahuldust kogeda, samal ajal kui mehe füüsilise erutuse puhul on subjektiivne nauding oluliselt rohkem kooskõlas füüsilise keha erutusseisundiga.