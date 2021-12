Niiberg selgitab, et stress maakeelde tõlgituna on pinge. Pinge võib olla nii positiivne kui negatiivne. Pinge on elu osa. Inimese maksimaalne pingetaluvus on 160 palli ja kui see püsib kuid, kujuneb üleväsimus ehk distress. Näiteks annab lähedase inimese kaotus stressiskaalal pea 100 palli, pensionile jäämine 40−50 palli, krooniline haigus 25−40 palli jne.