Eesti asjatundjate uus raamat aitab ärevuse ja meeleoluhäiretega toime tulla

Raamat «Ärevus ja meeleoluhäired: mis need on, kuidas neid märgata ja mida peale hakata». FOTO: Raamat

Raamat «Ärevus ja meeleoluhäired» annab lihtsa ülevaate, millised on ärevus- ja meeleoluhäired, kuidas neid enda ja teiste puhul märgata ning mida nende ilmnemise korral ette võtta. Õigeaegne ja asjatundlik abi on oluline ja saab toimetulekut suurel määral parandada. Süsteemne vaade teemale aitab selles vaimse tervise valdkonnas paremini orienteeruda, vajadusel teist toetada või ise abi otsida ja valida sobivad sammud teekonnal parema vaimse terviseni.

Dr Margus Lõokene on psühhiaater, meeleolu- ja ärevushäirete valdkonna ekspert, kel on enam kui 15 aastat kliinilise töö kogemust. Ta on ka kaugkonsultatsioonide rakendamise eestvedaja vaimse tervise häirete puhul.

Hede Kerstin Luik on inimeste hoiakute ja käitumise põhjustega tegelnud ning muudatusi toetanud ligi 20 aastat. Tal on muudatuste juhtimise magistrikraad INSEADi ärikoolist.

«Margus ja Hede on kirjutanud väga hea raamatu,» kommenteerib Tarkvaraettevõtte Helmes asutaja Jaan Pillesaar. «Kuna meeleoluhäired on kõige suurema leviku ja majandusliku mõjuga haigused tänases maailmas, siis on see raamat minu arvates ka kohustuslik kirjandus igale ärijuhile. Õigesti kasutatuna annab ettevõttele rohkem tootlust kui enamik teisi võimalikke investeeringuid. Rääkimata inimestele tehtud kingitusest parema enesetunde näol.»