Merit Raju annab nõu, kuidas leevendada ärevust

Kiire abimees on hingamine

Merit soovitab, et üks moodus, mis aitab temal ärevust kiiresti leevendada, on hingamine – ta hakkab teadlikult aeglaselt hingama, nii et kuuleb oma hingetõmbeid.

Hingamise mõju meeleseisundi muutmisele võimendab ta aroomiteraapiaga. Näiteks lapse esimese klassi vastuvõtuvestlusteks rullis ta end magnooliaõliga üle, et püsida rahustavas õielõhnalises pilves.

Merit Raju, «Elu uus tase». FOTO: Raamat

Kas valgus tunneli lõpus paistab?

«Inimestelt, kes ütlevad, et neil on ärevus, küsin ma, kas tunneli lõpus valgus paistab. Ehk kas sa tead, et see on ajutine olukord ja selle saab lihtsalt hingamisega kontrolli alla (näiteks et täna teen aruande valmis ja pärast seda on hingetõmbeaeg) või see on püsiolukord ja püsiseisund. Sest igapäevaärevusest saab muidu peatselt ärevushäire,» arvab ta.

Raju selgitab, et ärevus tuleb tihtipeale sellest, kui sul on liiga palju teha, arutult ja otsatult mõelda, pabistad oma olemuse, välimuse, väljenduse või tuleviku pärast. Kui sul on palju sihte ja survet, ülesandeid ja teiste ootusi, kohustusi, tähtaegu ja mitte-omas-tempos töötamist või tegutsemist, kella peale tormamist, enese aja puudus, pidevad märguanded telefonist, arvutist, halvad uudised, head uudised, veebiuudised, teleuudised, reklaamid, kohustused, müra, lärm, liiklus, hirmud, himud, rahapuudus, ajapuudus, tööpuudus, kehvad suhted, allaheitlik loomus. Kõike. Liiga. Palju. Aga suuremat jagu sellest, mida on palju, ei pea sa endale heaks, ja selleks, mis on hea, pole aega või lihtlabast jaksugi. Siis tulebki ärevus. Sa ei jaksa seda enam emotsionaalselt ega füüsiliselt töödelda.

Kui sa oled süstemaatiliselt oma vajadusi ignoreerinud ning vastuolu vajaduste ja tegelikkuse vahel kasvab, on närvisüsteem ülekoormusest ja varinguohust peagi krussis. Asjade pärast, mis ei ole meie väärtuste ja eesmärkidega joondatud või tunduvad valed või valusad, tahame kompensatsiooni, tuimestust ja uimastamist ja ülestimulatsiooni. Ükskõik mida.

Lase kehal ja meelel puhata

Merit on veendunud, et elu ja harjumuste ärevust tekitavast ja toitvast tsüklist väljasaamiseks on vaja luua keskkond ja võtta aeg, kus keha ja meel saavad puhata. Kosutav uni, sügav hingamine, jooga, aeglasem elurütm, enese märkamine, loodus, mahe küünlavalgus ja rahustavad aroomid, vann, päeviku pidamine, meditatsioon, paberraamatute lugemine, teraapia.