Lihtne hingamisharjutus, mis aitab saada kontakti iseendaga

Esimene samm

Esimene samm on harjutada üleüldse tähelepanu hingamisele toomist. Dalí tõdeb, et seda võib alguses raske teha olla, aga tasub võtta iga päev viis minutit ja proovida mitte millelegi mõelda. Ainult sisse hingates öelda iseendale, et märkad, et hingad sisse ja välja hingates öelda endale, et märkad, et hingad välja.

Läbi selle tood tähelepanu oma hingamisele. See aitab ära tulla oma mõtetest, pähe tuleb vaikus ja oled kohal, siin ja praegu. Dalí selgitab, et hingata saab olevikus, ent oma mõttemeelega kipume tihti olema minevikus või tulevikus. Kohal olemine aitab puhata oma mõttemeelt ja harjutada sisemist meelerahu.

Teine samm

Teine samm on sisse hingates öelda endale, et lõdvestad keha ja välja hingates öelda, et naeratad. Pole oluline, mitu sekundit sa sisse või välja hingad, oluline on, et lõdvestad oma keha sisse hingates ja välja hingates naeratad.

Dalí selgitab, et kui sa naeratad, siis su näolihased lõdvestuvad ja lõdvestad end sügavamal tasandil. Isegi kui sa päriselt ei naerata, ei saa aju sellest aru, kas see on päris naeratus ning reageerib naeratamisele nagu naerataksid päriselt.

Harjutust saab teha kõikjal

Dalí soovitab seda harjutust teha vähemalt kolm, ideaalis viis ringi. Ehk siis hinga viis korda sisse välja, öeldes endale neid lauseid. See aitab päriselt hingamise sügavusega mõjutada närvisüsteemi.

Ühel hetkel märkad, et on hea tunne, kui keha on lõdvestunud ja näol pidevalt väike muie. See rahustab närvisüsteemi ning võimaldab rohkem saada kontakti oma sisemise endaga. Mida rohkem oled aga kontaktis enda sisemusega, seda vähem saab väline maailm sind mõjutada.