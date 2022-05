10 head mõtet, kuidas elada tasakaalukamalt

Mida rohkem me enesest teadlikud oleme, seda paremaid otsuseid ja valikuid me suudame elus teha.

Kõik, mis inimese elus toimub, saab alguse sellest, mis on tema enda sees – tema enda uskumustest, mõttemaailmast ja emotsioonidest.

Harjuta hetkes elamist, sest olevikuhetkes olles on alati kõik hästi.

Endaga ühendust luues on võimalik saada teadlikuks oma hingesoovidest ja vaimsest tarkusest.

Oluline on mõista, et me ei pea tegema asju, mida me ei soovi.

Vahel lihtsalt tuleb julgeda teha asju teistmoodi ja just nii nagu sulle endale meeldiks.

Väga palju mõjutavad meeleolu ja seisundit meie mõtted ning suhtumine. Kui pea on täis negatiivseid mõtteid, on üsna keeruline olla heas meeleolus. Kui muuta oma mõtteid, suhtumist või vaatenurka, võid äkki avastada enda jaoks vahvaid võimalusi, mida stressis olles ei suudagi märgata.

Võta vastutus oma valikute eest ja vaata ausalt iseendasse. Muuda seda, mida muuta saad. Uusi lahendusi leides vähenevad ka pinged. Kui on asju, mida hetkel muuta ei saa, siis muuda oma suhtumist neisse.

Mõtted loovad tundeid. Öeldakse, et mida sa mõtled, seda ka saad. Sellesse peaks väga teadlikult suhtuma. Kui mõtted on negatiivsed või frustreerivad, siis just selliseid tundeid need loovadki. Mõtle selle peale, kuidas sooviksid end tegelikult tunda. Leia hetkes midagi meeldivat. Selleks võiks olla mingi tegevus või hoopiski loe miskit huvitavat. Kuula meeleolukat muusikat või vaata midagi lõbusat või põnevat. See suunab tähelepanu negatiivsetelt mõtetelt mujale.