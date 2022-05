GALERII ⟩ Triin Talk esitles romaanivõistlusel Postimehe eriauhinna võitnud romaani «Auhind õigesti elatud elu eest»

On uue sajandi esimesed kümnendid. Maailm on valla ja kõik on võimalik. Või kas on? Triin Talk vaatleb oma debüütromaanis «Auhind õigesti elatud elu eest» viite võimalikku elulugu lähimineviku Eestis. Kõik lood saavad alguse ühest punktist, ühe Tallinna keskkoolitüdruku tulevikuunistustest, aga arenevad tehtud otsuste mõjul kardinaalselt eri suundades: kord ootab peategelast ees väsinud üksikema roll, siis saab temast mugavuspagulane Lääne-Euroopas, seejärel tärkava kodanikuühiskonna aktivist.