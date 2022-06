Neli raamatut, mis kõnelevad ühel või teisel moel õnnest

Dave Benton kirjeldab oma autobiograafilises intervjuuraamatus «Olen see, kes olen», kuidas hea tervis ja laval olemine annab talle hingelise vabaduse, mis koos pere toetusega on tema püsiva õnnelikkuse alustalaks. Dave on oma elus läbi teinud teekonna, mis pakub ka lugejale rasketel momentidel tuge.