Kolm lihtsat hommikurutiini, mis panevad sind ennast rohkem armastama

«Ma vihkan oma kortsusid!» «Jälle kotid silmade all...» «Ma ei saa nagunii täna selle asjaga hakkama.» Kui peeglid oskaksid mõtteid lugeda, kuuleksid nad tõenäoliselt paljudes kodudes hommikuti just sedasorti lauseid. Ent sellise sisemise kriitiku toitmine on hommikurutiin, mille võiks esimese asjana ära unustada. «Enesearmastus või kas või endale meeldimine pole teps mitte nii lihtne ega levinud, kui võiks arvata. Tavaliselt oleme hoopis iseenda kõige suuremad kriitikud – elame iseendaga vastuolus, teeme endale etteheiteid, nõuame endalt liiga palju, oleme endaga karmid, teeme end maha, tühistame enda väärtust või seame endale hästi tugevaid piire, kriteeriume ja tingimusi,» ütleb ka õnnekoolitaja ning raamatu «Õnn on otsus!» autor Dalí Getter Karat .

«Selle asemel ole endaga hoopis sõbralik, hell, lahke ja hea, armasta iseennast, ole enda suurimaks fänniks ning naudi kogu oma olemust! Pea meeles, et ükskõik milline sa enda hinnangul parasjagu oled – tea, et sa oled täiuslik just tänu kogu oma ebatäiuslikkusele,» soovitab Dalí. Ka hingamisterapeut ja sisemise arengu toetaja Monika Palm peab igas inimeses peituva unikaalse sära ja ilu esiletoomist väga tähtsaks. Jagame siinkohal kolme lihtsat harjutust Dalí Karati raamatust «Õnn on otsus!» ja Monika Palmi raamatust «Hinga ja ela!», millega alustada iga päeva positiivselt ja endaga lahke olles.