Näkku-makku lugu, millest ei puudu ka romantilised ega filosoofilised noodid

Täienduseks ja vastukaaluks eelkirjeldatud teravmeelsele naisraamatule sobib suurepäraselt Siim Veskimehe muhedalt maskuliinne ulmeäkšn «Vanavanamees». Ma oleks pealkirjaks pannud pigem «Vanavanataat», kuna Vanataat on maarahva mütoloos ju üks Taevaisa nimesid ning suurematel ja väiksematel jumalatel on «Vanavanamehes» koht mis koht. Aga see selleks, on nagu on.