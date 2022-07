Kirjastus GoodNews avas e-poe

Kirjastuse GoodNews missiooniks on kirjastada lugusid kangelastest ehk inimestest meie endi seast ning ümbert, kes on oma tegevusega teistele eeskujuks ning soovivad luua paremat, tervemat ja õnnelikumat elu meile kõigile. Praeguseks on kirjastus välja andnud neli raamatut.

Dave Bentoni suur intervjuuraamat «Olen see, kes olen» avab armastatud artisti elu kõiki tahke, sealhulgas jagab autor oma mõtteid alternatiivsest tervendamisest ning oma isikliku tervisega seotud väljakutsetest.

Hea mõte raamatust: «Mulle annab palju jõudu tugev sisemine teadmine, et iial ei tohi alla anda. Küll aga võib kätte jõuda aeg millestki lahti lasta või abi küsida. Jah, just nii on – pole midagi häbiväärset teistelt abi küsimises ja selle vastuvõtmises. Alati leidub keegi, kes tunneb asja veidi paremini kui sina.»

Monika Palmi hingamisharjutuste kogumik «Hinga ja ela!» sisaldab 60 hingamisharjutust, mis aitavad absoluutselt igaühel luua oma ellu rohkem rõõmu, tasakaalu, rahu, positiivset energiat ja vabastada ka valudest.

Hea mõte raamatust: «Kui õpid teadlikult hingamist juhtima, oled võimeline ise juhtima ka kogu oma elu. Oma töökogemusele tuginedes võin öelda, et ilma probleemse päästikuta ei näe inimesed tavaliselt põhjust midagi muuta, sest pealtnäha võib tunduda, et kõik on hästi.»