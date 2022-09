Hingamisharjutus, mis aitab vabastada kehast pinged, raskustunne ja valud

Monika Palm selgitab, et manuaalteraapia pole ainuke viis kehast pingetest vabastamiseks. Suurepärane ja käepärane vahend on hingamine, mis käivitab eluenergia ning hakkab aktiveerudes vabastama ja lahustama kehas olevaid pingeid, raskust või valusid. Kui väsimus annab märku või on keha istumisest pinges, on aeg puhata ja keha lõdvestada ning teadvustada, kus täpselt pinged kehas on.