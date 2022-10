Hingamisterapeut Monika Palm: sina ei vastuta teiste inimeste valikute ega emotsionaalsete seisundite eest

2. Me ei ela enam ellujäämisrežiimi ajastul, mil kõige tähtsam oli see, et vähemalt katus oleks pea kohal. Praegu meil on võimalik teadlikult valida, kuidas me elame

Selleks tuleb luua selgus, millist elu soovitakse elada, ja teha vastavaid valikuid. Kui me jätkame samade valikute ja asjade tegemist, siis meie elus ei muutu mitte midagi. Monika julgustab oma soove enda seest üles leidma ja neid selgelt sõnastama. Siis on võimalik neid ka kiiremini saavutada. «Meil on valikud töös, suhetes, õppimises, spordis, treeningutel, teraapiates. Meil on ümberringi väga palju võimalusi, aga ka erinevusi. See teebki elu imeliseks! Tuleb julgeda teha uusi valikuid. Kõik inimesed on väärt elama suurepärast elu. Iga positiivne muutus inimese elus aitab kaasa parema elu loomisele kogu ühiskonnas. Kui me vaatame suuremat pilti, siis planeet Maa ongi ju selline koht, kuhu tulevad kokku kõik erinevad energiad ja energeetilised olendid inimestena, et ühiselt midagi suurt ja ilusat luua. Selle koostööni jõudmiseks on võib-olla vaja veel veidi tööd teha, et me ei teeks üksteise erisusi maha, vaid suudaks nende abil koos midagi lahedat luua, et elu muutuks kõigi jaoks paremaks.»

3. Oluline on mitte võtta endasse teise kannatust ja seda, mis on kannatusi põhjustanud