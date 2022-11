LUGEDA ON MÕNUS ⟩ 3 raamatusoovitust neile, kes otsivad enesearenguks tuge

«See Debbie Shapiro raamat on minu riiulis olnud kindlasti juba üle 10 aasta. Minu meelest on see raamat täis ajatut ja läbinisti vajalikku tarkust. Keha kuulamine on muutunud aastatega aina olulisemaks. See on vajalik raamat kõigile, et hakata mõistma keha-meele seoseid, keha kuulamise vajalikkust ning saada teadlikumaks võimalustest ise ennast aidata ja oma keha tervendada,» soovitab Monika. «Mulle meeldib, et siin raamatus on piisavalt ka praktilisi harjutusi, et luua endas harjumus oma keha kuulata. Kindlasti on keha tervendamise viise ja meetodeid praeguseks ajaks palju rohkem kui siin raamatus (raamat on tõlgitud 2005. aastal), kuid usun, et see teos on sellegipoolest kõigile huvilistele teejuhiks ja suureks abiks.»