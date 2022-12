Dalí Karat soovitab 5 inspireerivat raamatut, mis uuel aastal kindlasti kätte võtta

1. Soovitan loomulikult esmalt enda raamatut «Naine 2.0. Sinu uus tase naisena» . See on käsitlus uue maailma naisarhetüüpidest, kuid mitte ainult! Lisaks naisarhetüüpidele ja nende varjukülgedele on raamatus juttu ka nais- ja meesenergiatest, erinevatest isiksustüüpidest, tsüklipõhisest elustiilist, keha kuulamise oskusest, positiivsete afirmatsioonide olulisusest ja paljust muust. Raamat on vürtsitatud minu enda kogemuste ja mõtisklustega, mis koostöös teooriaga tõstavad iga naissoost lugeja 2.0 tasemele!

2. J. Webb a C. Musello «Hüljatusse jäetud» kõneleb sellest, mismoodi mõjutab lapseea emotsionaalne hüljatusse jätmine meid täiskasvanuna, kuidas sellest olukorrast üle saada ja ise samu mustreid oma lastele edasi mitte anda. Emotsionaalse hüljatuse vorme on väga erinevaid ning meie vanemad ei teinud neid meelega. See aga ei tähenda, et me peaksime vigu alateadlikult kordama ja oma lastele edasi pärandama. Teadlikkuses on võti ja see annab võimaluse ise end tervendada ning oma lastele parem vanem olla.