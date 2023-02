Sekspomm Pamela Anderson hoiatab nartsissistide eest ja avaldab oma vähetuntud kire

Kas oled kohanud inimesi, kes aina iseendast vatravad? Nad kuulutavad, et teavad kõike ja oskavad kõike, nad on näinud kõike ja teinud kõike. Nad peavad end teistest paremaks, ilusamaks ja edukamaks. Täpselt. Just selliseid inimesi ma silmas peangi.

Igapäevane nartsissism paistab aina levivat. Kas oleme jõudnud piirini, kus enesekesksust on saanud liiga palju? See raamat pakub tööriistu, mis aitavad sul egoistide keskel ellu jääda. Thomas Eriksoni raamat on asjatundlik ja praktiliselt kasulik, kuid edasi antud humoorikas stiilis - usu, see annab tööriistad, millest on päriselt kasu!

Pamela Andersoni pole elu inimeste koha pealt just hellitanud. Tema armulood on pakkunud küllaga kõneainet ajakirjandusele. Värske dokumentaalfilmi «Pamela, The Love Story» valguses avaldas naine, et pidi taluma kuritarvitamisest juba lapsest saati. Tema väärkohtlejaks oli pisikese Pammy lapsehoidja, kes keelas ähvardustega sellest kellelegi rääkida. Kuid juba siis avaldus naise võitleja loomus: ta on mitmes intervjuus tunnistanud, et soovis naise surma niivõrd tugevalt, et naine hukkuski liiklusõnnetuses.