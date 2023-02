SUUR MUUTUS ⟩ Noored loevad jälle ja nohik olla on väga ok!

Nohik olla on muidugi ok!

Täielikult on muutunud ka noorte seas levinud stereotüübid, mis on populaarne ja mis mitte. Kes ei mäletaks, et nohik, nohkar ja muud sarnased tegelased olid ebapopulaarsed. Täna aga? «Nohik olla on muidugi ok! Väga normaalne on igal pool lugeda.» Introvert, veidi isemoodi või boheem olla - see lisab karakterile lausa plusspunkte. Mis siis ei ole ok? «Loner olla,» ültevad noored. «See on täitsa omaette tüüp, klapid peas, kauuts peas, ei räägi midagi.»