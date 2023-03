«Mida ta peaks ütlema? Tõtt – et ta pole mehega õnnelik»

Nüüd peaks sellest aitama. Ta saab varsti kolmkümmend ja pole kunagi tüli teinud. Pole mitte kunagi midagi nõudnud, on alati oma ambitsioonid maha surunud, kohandunud. Kui ta viimati haiglas südamearsti juures käis, sai ta uue teadmise. Jah, ta oli märganud, et hing jääb tihemini kinni ja pea käib ringi, oli isegi paar korda minestanud, kuid ajas selle kuumuse süüks. Kuid alles tolle sõbraliku Indiast pärit südamearsti vastas istudes sai ta aru, et asi on tõsine. Ükski loodusseadus ei ütle, et inimene elab üheksakümneaastaseks. Kõik ei ela. Arst oli pakkunud südamestimulaatorit ja rääkinud võimalikust südamesiirdamisest tulevikus. Ja esimest korda oli tõeliselt pärale jõudnud mõte, et tema elupäevad on loetud.