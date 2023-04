Kolme autori soovitused, kuidas õnnelikumalt elada

Ei saa muuta õnnetuks inimest, kes on otsustanud olla õnnelik!

«Ei saa muuta õnnetuks inimest, kes on otsustanud olla õnnelik. See kehtib ka vastupidi!» ütleb õnne- ja inspiratsioonikoolitaja, raamatu «Õnn on otsus!» autor Dali Karat.

Siiski ütleb Dali, et võid lugeda sadu raamatuid, kuulata videoid ja osaleda paljudel kursustel, aga kui sa saadud teadmisi ei rakenda, siis on need nagu tolmu koguvad raamatud riiulil, mida on küll tore vaadata ja millega mõnus uhkustada, aga nad ei täida oma algupärast eesmärki – luua sinu jaoks väärtust. On loomulik, et suured asjad ei sünni ja harjumused ei muutu üleöö.

Ka kõige pikem teekond algab esimese sammu tegemisest ja kulgeb samamoodi ka edasi, ikka üks samm korraga. Inimkeha on väga suur rutiinide armastaja, ta tahab magama minna ja ärgata, süüa ja liikuda ideaalis iga päev samal ajal.

Samamoodi on meie harjumustega – me armastame tegelikult rutiini, korrapärasust. Ükshaaval ja järjepidevalt asju lisades (ja ebavajalikku eemaldades) saame oma maailma luua just sellise rutiini, mis teeb meid õnnelikuks.

Suurim õnn on surra täie mõistuse juures ja õnnelikuna