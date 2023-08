3 värsket käsiraamatut, mis aitavad ärevusega toime tulla

Dr Harriet Lerner on psühholoog, kes on kirjutanud juba 12 raamatut.

Selles raamatus näitab ta lugude abil, kuidas ärevus on meie sõber – ja milliste salajaste viiside kaudu see samal ajal meie suhteid untsu keerab; kuidas saada hakkama hirmuga, et me pole piisavad (või ei näe piisavalt head välja): kuidas hoida ärevas, isegi pöörases töökohas meel rahulik ja selge; kuidas hoida ohjes hirmu ja meeleheidet ka siis, kui elu tõukab su teele mõne ootamatu haiguse, nõrkuse või kaotuse.