2 autorit, kes koovad kokku mõnusa olemise, põneva loo ja hea toidu

Kui nö tavaliste, ehkki ebatavaliste kokaraamatute juurest ilukirjandusse põigata, siis muuilma jutustikus on hulk lugusid, mis veavad lugeja läbi maa, ilma ja mutkika mätastiku, ent peatuvad ajuti suuresti söömise juures. Juba mitukend aastat tagasi kirjutin, et ei saa usaldada autorit, kelle teostes tapetakse ja trukitakse, ent ei sööda ega jooda. On tänapäeva kurb tõsiasi, et surm ja seks esinevad elus harvemini kui söök ja jook. Martin Walker oskab oma raamatutes parlanksis hoida kõik. Rõhuga pineval jutujutustamisel, ent ka läbival toiduteemal. Seitsmes raamat eesti keeles, täielik kvaliteet, natuke tumedam eelmistest ehk. Seda enam ootame järgmisi. Inspektor Bruno on astunud klassikaliste tegelaste sekka – ja erinevalt Sherlock Holmesist või Hercule Poirot’st on ta elus!