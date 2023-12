«Kontori» staari Rainn Wilsoni 4 raamatusoovitust neile, kes vajavad hingelist kosutust

«Moodsas maailmas on palju asju, mis halastamatult meie tähelepanu tõmbavad — sotsiaalmeedia, videomängud, sõnumid, e-sport ja lakkamatu uudisvoog. Üks minu peamisi varjupaiku sellest üleküllusest on vana hea raamat,» rääkis Wilson. «Hiljuti söötis minu lakkamatu uudisvoog mulle ette artikli sellest, kui kasulik on aeglane lugemine ajule ja üldisele heaolule. Ma usun sellesse. Kui ma olen raamatusse, ideesse, loosse sukeldunud, töötab mu aju teistsuguse kiirusega ja aeg aeglustub. Tunnen, kuidas mu hingevaade kasvab ja õitseb nagu kaunis närviseen.»

Rainn Wilson meenutas ühe oma lemmikkirjaniku George Saundersi ütlust, et lugemine on justkui palvetamine. «See on juhitud meditatsioon, mis paneb meid hetkeks uskuma, et oleme keegi teine, purustades illusiooni, et oleme igavesed ja universumi keskpunkt,» sõnas ta.