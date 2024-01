Raamat, mis enne surma tasub aegsasti läbi lugeda

Kõik te ilusad ja noored, kes te sulnisti surmamõtetega mängite ja urrmuusikat armastate, tehke nüüd silmad lahti. Mustmetallurgid, murelege ja värelege! Marju Kõivupuu annab heaoluühiskonna wannabe-surmakultuslastele lõdva randmega burzummi! Suur Soome kirjanik Arto Paasilinna kirjutas kunagi, et ainuke tähtis asi selles elus on surm ja seegi pole kuigi tähtis. Paasilinna oli üldse üks tark mees. Tänaseks surnud.

Marju Kõivupuu viib meid omal äraütlemata inimlisel kombel läbi surma ja samal ajal ka justkui läbi elu. Marju surm on hästi elus – kahtlustan, et ta ükspä ei suudagi surra, sest elus on nii palju, olgu või surma-, asju ajada. Raamatuid kirjutada, laule laulda, kontrabasse ja lõõtsmoonikuid takka turgutada, karjade kaupa uusi etnomõtlureid moodsa aia konveierile tranduleerida. Marju puhul tahaks öelda, et peame selle Su matuse kohe ära, saab näha, mismoodi asi käib ja hiljem on hea teada. Ainuke jama, et Marju tundub elavat veel vähemalt pool sajandit ning nii palju ma endale ei ennustaks. Vast mõned üliõpilased talletavad pärimuse.