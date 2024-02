Kuido Merits elab kaasa Valga sportlastele: väikelinnale kuluks ära oma kõva tiim, millele pöialt hoida

Viimase aja spordikuulsustest Valgaga keegi väga ei seostu. Pähe tuleb vaid maratonijooksja Pavel Loskutov, kes võitis 2002. aastal Münchenis Euroopa meistrivõistlustel maratonis üllatuslikult hõbemedali. Tema isiklikuks rekordiks jäi 2:08.53, joostud samal aastal Pariisis ja on tänaseni kehtiv Eesti rekord. Intervjuudest naljaka ja sümpaatsena meelde jäänud Loskutovi lapsepõlvest möödus suurem osa hoopis Läti poole peal Valkas ja noorena Riia lähistel Murjane spordikoolis. Aga Lätis talle väga ei istunud ning kuna vanemad olid vahepeal Valgasse kolinud, naasis Pavel peale sõjaväge nende juurde. Hoolimata pingsast treeningust ei tekkinud tulemustes tõusu, aga hinnatud Valga treeneri Raimond Lutsu käe all hakkasid asjad ometigi paremusi poole liikuma.

Märgin, et Valgal puudub kahetsusväärsel kombel oma tippklubi, meeskond või naiskond. Hingusele oli läinud korvpalliklubi BC Valga-Valka/Maks&Moorits, mis mängis nii Eesti kui Läti liigas. Sinna kuulusid läti treenerid ja paljud lätlastest mängijad, neil läks vahepeal täitsa hästi, kuni tekkisid mingid jamad rahastamisega. Jalgpalliklubi Valga FC Warrior mängis aga hoopis madalamas II liigas. Kahju, sest väikelinnale kuluks ära oma kõva tiim, millele pöialt hoida. Nagu Paidel on Linnameeskond, Viljandil Tulevik ja saarlastel FC Kuressaare, võrukatel on alati kõva olnud võrkpall, käsipallis on põlvakatel Serviti ja tapakatel N.R Energy. Väikelinna sisemisele fiilingule annaks sellise klubi olemasolu kõvasti juurde ja minagi elanuksin hea meelega kaasa. Umbes nõnda, nagu olen jõudumööda karjunud ja laulu rõkanud Jalgpallihaigla liikmena A Le Coq Arena fännitribüünil. Aga midagi pole parata.