VÕITJAD SELGUNUD ⟩ Aasta parimad reisiraamatud teevad võõrad kultuurid eestlastele lihtsasti mõistetavaks

Žürii tööd juhtinud Go Groupi nõukogu liikme Tiit Pruuli sõnul ühendab parimate reisiraamatute autoreid võime küllaltki võõrad kultuurid muuta lihtsasti mõistetavaks. «Nii Tuneesia kui Iraan on meie lugejatele kultuuriliselt üpris kauged. Seda enam on tähelepanuväärne, et mõlemas teoses on autorid osanud sealse kultuuri, millest nad ka ise alguses just palju ei tea, teha lugejatele arusaadavaks ja ehedaks ning seetõttu ka sümpaatseks,» lausus Tiit Pruuli.